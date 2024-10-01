39 обстрілів на Сумщині: 45 вибухів, є загиблі та поранені
Київ • УНН
Терористи здійснили 39 обстрілів по Сумській області, спричинивши 45 вибухів. Внаслідок атак загинула одна цивільна особа, ще троє отримали поранення в Есманьській громаді.
Терористи здійснили 39 обстрілів по території Сумщини, у результаті чого було зафіксовано 45 вибухів. На жаль, є постраждалі та загиблі. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Під вогонь агресора потрапили такі громади:
Краснопільська: загарбники застосували баражуючий боєприпас "Ланцет" (1 вибух), скинули ВОГ з БПЛА (2 вибухи) та здійснили удари FPV-дронами (2 вибухи).
Свеська: потерпала від 2 мінометних обстрілів (2 вибухи).
Есманьська: зафіксовано 9 пусків КАБ, удар FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, ще троє отримали поранення.
Великописарівська: було завдано 5 ударів FPV-дронами, 4 вибухи після пусків НАР з гелікоптера, 2 вибухи після скидання ВОГ з БпЛА.
Білопільська: 2 пуски КАБ, удар FPV-дроном, мінометний обстріл і скидання ВОГ з БПЛА.
Середино-Будська: зафіксовані ворожі обстріли FPV-дронами (3 вибухи).
Шалигинська: противник скинув 2 мін.
Глухівська: армія ворога здійснила три пуски КАБ.
Новослобідська: зафіксовано 1 пуск КАБ та 2 удари FPV-дронами.
Армія рф скинула 4 КАБи на Сумщину: загинула жінка, двоє поранених01.10.24, 12:30 • 12709 переглядiв