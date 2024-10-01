39 обстрелов на Сумщине: 45 взрывов, есть погибшие и раненые

Террористы совершили 39 обстрелов по территории Сумщины, в результате чего было зафиксировано 45 взрывов. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под огонь агрессора попали такие общины:

Краснопольская: захватчики применили барражирующий боеприпас "Ланцет" (1 взрыв), сбросили ВОГ с БПЛА (2 взрыва) и осуществили удары FPV-дронами (2 взрыва).

Свеска: пострадала от 2 минометных обстрелов (2 взрыва).

Эсманская: зафиксировано 9 пусков КАБ, удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела погиб один гражданский человек, еще трое получили ранения.

Великописаревская: было нанесено 5 ударов FPV-дронами, 4 взрыва после пусков НАР с вертолета, 2 взрыва после сброса ВОГ с БпЛА.

Белопольская: 2 пуска КАБ, удар FPV-дроном, минометный обстрел и сброс ВОГ с БПЛА.

Середино-Будская: зафиксированы вражеские обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Шалигинская: противник сбросил 2 мин.

Глуховская: армия врага осуществила три пуска КАБ.

Новослободская: зафиксирован 1 пуск КАБ и 2 удара FPV-дронами.

Армия рф сбросила 4 КАБа на Сумскую область: погибла женщина, двое раненых