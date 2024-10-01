39 обстрелов на Сумщине: 45 взрывов, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Террористы совершили 39 обстрелов по Сумской области, вызвав 45 взрывов. В результате атак погиб один гражданский человек, еще трое получили ранения в Эсманьской громаде.
Террористы совершили 39 обстрелов по территории Сумщины, в результате чего было зафиксировано 45 взрывов. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Под огонь агрессора попали такие общины:
Краснопольская: захватчики применили барражирующий боеприпас "Ланцет" (1 взрыв), сбросили ВОГ с БПЛА (2 взрыва) и осуществили удары FPV-дронами (2 взрыва).
Свеска: пострадала от 2 минометных обстрелов (2 взрыва).
Эсманская: зафиксировано 9 пусков КАБ, удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела погиб один гражданский человек, еще трое получили ранения.
Великописаревская: было нанесено 5 ударов FPV-дронами, 4 взрыва после пусков НАР с вертолета, 2 взрыва после сброса ВОГ с БпЛА.
Белопольская: 2 пуска КАБ, удар FPV-дроном, минометный обстрел и сброс ВОГ с БПЛА.
Середино-Будская: зафиксированы вражеские обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).
Шалигинская: противник сбросил 2 мин.
Глуховская: армия врага осуществила три пуска КАБ.
Новослободская: зафиксирован 1 пуск КАБ и 2 удара FPV-дронами.
Армия рф сбросила 4 КАБа на Сумскую область: погибла женщина, двое раненых1 октября 2024, 09:30 • 10468 просмотров