Армия рф сбросила 4 КАБа на Сумщину: погибла женщина, двое раненых

Российские войска сбросили 4 управляемые авиабомбы на Эсманьскую громаду Сумской области, погибла 45-летняя женщина, ранен ее 47-летний муж и еще один гражданский, сообщили во вторник в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 1 октября 2024 года около 9:00 оккупанты сбросили, по предварительным данным, 4 управляемые авиабомбы, на гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района.

В результате атаки врага погибла 45-летняя женщина, которая находилась на территории собственного домовладения, ее 47-летний муж и еще один гражданский получили ранения.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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