На Сумщине расширят зону принудительной эвакуации - ОВА

На следующей неделе будет увеличено количество населенных пунктов в Сумской области для проведения принудительной эвакуации. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«На сегодня эвакуировано более 35 тыс. человек, среди них шесть тыс. детей. Относительно Глуховского района - это серьезное эвакуационное мероприятие для нас. Там, все идет согласно плану ... Более 10 тыс. уже эвакуированы из Глуховской общины», - рассказал Артюх.

На вопрос, рассматривает ли он возможность расширения зоны эвакуации, Артюх ответил: «Действительно вопрос рассматривается. Сейчас мы работаем вместе с военными, Силами безопасности. Еще увеличится количество населенных пунктов, где будет введена принудительная эвакуация. То есть, это в пользу детей, семей с детьми, потому что обстрелы значительно увеличились в некоторых громадах и они не прекращаются».

Он отметил, что это решение рассматривалось на Совете обороны

Буквально вчера мы с военными этот вопрос полностью выяснили и на следующей неделе будет увеличено количество этих населенных пунктов с принудительной эвакуацией... В большинстве своем это громады Сумского района - рассказал Артюх.

Дополнение

6 сентября сообщалось, что обязательная эвакуация объявлена в 5 населенных пунктах Сумщины.