На Сумщині розширять зону примусової евакуації - ОВА

На наступному тижні буде збільшена кількість населених пунктів в Сумській області для проведення примусової евакуації. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні евакуйовано понад 35 тис. людей, серед них шість тис. дітей. Щодо Глухівського району - це серйозний евакуаційний захід для нас. Там, все йде згідно з планом...Понад 10 тис. вже евакуйовано з Глухівської громади", - розповів Артюх.

На запитання, чи розглядає він можливість розширення зони евакуації, Артюх відповів: "Дійсно питання розглядається. Зараз ми працюємо разом з військовими, Силами безпеки. Ще збільшиться кількість населених пунктів, де буде введена примусова евакуація. Тобто, це на користь дітей, сімей з дітьми, тому що обстріли значно збільшилися в деяких громадах й вони не припиняються".

Він зазначив, що це рішення розглядалося на Раді оборони

Буквально вчора ми з військовими це питання повністю з'ясували й на наступному тижні буде збільшена кількість цих населених пунктів з примусовою евакуацією...В більшості своїй це громади Сумського району - розповів Артюх.

Доповнення

6 вересня повідомлялося, що обов'язкова евакуація оголошена у 5 населених пунктах Сумщини.