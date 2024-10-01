Армія рф скинула 4 КАБи на Сумщину: загинула жінка, двоє поранених
Київ • УНН
1 жовтня окупанти скинули 4 керовані авіабомби на Есманьську громаду Сумщини. Загинула 45-річна жінка, поранено її 47-річного чоловіка та ще одного цивільного. Ведеться розслідування.
Російські війська скинули 4 керовані авіабомби на Есманьську громаду Сумської області, загинула 45-річна жінка, поранено її 47-річного чоловіка та ще одного цивільного, повідомили у вівторок у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 1 жовтня 2024 року близько 9:00 окупанти скинули, за попередніми даними, 4 керовані авіабомби, на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння, її 47-річний чоловік та іще один цивільний отримали поранення.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
На Сумщині розширять зону примусової евакуації - ОВА29.09.24, 14:27 • 19826 переглядiв