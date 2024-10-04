Оккупанты 82 раза обстреляли Сумскую область: 8 человек получили ранения

Войска агрессора 82 раза обстреляли Сумщину, в результате чего было зафиксировано 160 взрывов. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под огнем врага оказались Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

Середино-Будская: обстрелы из минометов (3 взрыва) и FPV дрона (1 взрыв).

Эсманская: пуски КАБ (6 взрывов), минометные обстрелы (12 взрывов), удары FPV дронами (5 взрывов) и артобстрелы (4 взрыва).

Белопольская: пуски КАБ (8 взрывов) и минометный обстрел (8 взрывов).

Речковская: атака КАБ (2 взрыва).

Краснопольская: обстрел из артиллерии (11 взрывов), минометов (15 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (7 взрывов).

Шалыгинская: удары FPV дронами (7 взрывов).

Сумская: обстрел с использованием БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв). В результате атаки 8 человек получили ранения.

Хотинская: пуски КАБ (3 взрыва) и сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).

Николаевская: пуски КАБ (2 взрыва).

Новослободская: удары FPV дронами (3 взрыва).

Великописаревская: атаки FPV дронами (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (13 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (12 взрывов).

Миропольская: обстрелы из РСЗО (25 взрывов).

Глуховская: удар FPV дроном (1 взрыв) и пуски КАБ (3 взрыва).

Юнаковская: пуски КАБ (2 взрыва).

39 обстрелов на Сумщине: 45 взрывов, есть погибшие и раненые