Армія рф за ніч обстріляла 12 громад Сумщини: 85 вибухів, є поранений
Київ • УНН
Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 85 вибухів. Атаковано 12 громад різними видами озброєння, в Миропільській громаді поранено цивільну особу.
По Сумській області російські війська за ніч здійснили 32 обстріли, зафіксовано 85 вибухів. Атаковано 12 громад різними видами озброєння, в Миропільській громаді поранено цивільну особу. Про це повідомили у середу у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів", - ідеться у повідомленні.
Обстрілів, як вказано, зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Річківська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади:
• Хотінська громада: здійснено обстріл з використанням 2 БпЛА (2 вибухи) типу "Герань 2", пуск КАБ (1 вибух).
• Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV дронами (3 вибухи), скинув вибухові пристрої з БПЛА (2 вибухи).
• Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (4 вибухи), обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (3 вибухи).
• Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
• Миропільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (17 вибухів), в результаті чого поранення отримала цивільна особа. Також завдано обстрілів з використанням FPV дронів (3 вибухи).
• Білопільська громада: 1 міну та КАБ (1 вибух) скинули росіяни на територію громади.
• Свеська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).
• Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи).
• Річківська громада: були пуски КАБ (7 вибухів).
• Сумська громада: відбувся обстріл з використанням БпЛА (1 вибух), пуск КАБ (1 вибух).
• Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
• Глухівська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
Над Сумщиною вночі збили 7 "шахедів"25.09.24, 09:11 • 15443 перегляди