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Над Сумщиною вночі збили 7 "шахедів"

Над Сумщиною вночі збили 7 "шахедів"

Київ • УНН

 • 15443 перегляди

Сили ППО знищили 7 ворожих "шахедів" над Сумською областю в ніч на 25 вересня. Загалом у вересні в регіоні було збито 88 повітряних цілей противника.

Сили протиповітряної оборони у ніч на 25 вересня збили над Сумською областю 7 "шахедів". У вересні ППО знищила 88 повітряних цілей ворога, повідомила у середу Сумська ОВА, передає УНН.

Сьогодні вночі, 25 вересня у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони області збили 7 ворожих "Шахедів"

- йдеться у повідомленні ОВА. 

Всього у вересні мобільно-вогневі (вогневі) групи повітряних сил, сухопутних військ ЗСУ, прикордонники та добровольці Сумської області знищили 88 повітряних цілей ворога.

Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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