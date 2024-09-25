Над Сумщиною вночі збили 7 "шахедів"
Київ • УНН
Сили ППО знищили 7 ворожих "шахедів" над Сумською областю в ніч на 25 вересня. Загалом у вересні в регіоні було збито 88 повітряних цілей противника.
Сили протиповітряної оборони у ніч на 25 вересня збили над Сумською областю 7 "шахедів". У вересні ППО знищила 88 повітряних цілей ворога, повідомила у середу Сумська ОВА, передає УНН.
Сьогодні вночі, 25 вересня у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони області збили 7 ворожих "Шахедів"
Всього у вересні мобільно-вогневі (вогневі) групи повітряних сил, сухопутних військ ЗСУ, прикордонники та добровольці Сумської області знищили 88 повітряних цілей ворога.
Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди