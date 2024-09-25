Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети
Київ • УНН
Вночі російські окупанти атакували Україну ракетами та БПЛА. Сили ППО знищили 28 дронів "шахед" та 4 керовані авіаційні ракети, ще 4 безпілотники були втрачені ворогом у різних регіонах.
У ніч проти 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами різного типу та БПЛА. Українська ППО знищила 4 керовані авіаційні ракети і 28 дронів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу. По Одеській області ворог вдарив чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Крім цього, росіяни запустили 32 ударні БПЛА типу Shahed.
У результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БПЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
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