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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты

Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 04:41  •  1875 просмотра

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Ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами и БПЛА. Силы ПВО уничтожили 28 дронов "шахед" и 4 управляемые авиационные ракеты, еще 4 беспилотника были потеряны врагом в разных регионах.

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину ракетами различного типа и БПЛА. Украинская ПВО уничтожила 4 управляемые авиационные ракеты и 28 дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа. По Одесской области враг ударил четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Кроме этого, россияне запустили 32 ударные БПЛА типа Shahed.

В результате противовоздушного боя сбито 28 ударных БПЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах Украины.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В рф заявили о поставках в армию ракет «Х-БПЛА» для беспилотников: что о них известно23 сентября 2024, 13:52 • 13552 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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