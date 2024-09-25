Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты
Киев • УНН
Ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами и БПЛА. Силы ПВО уничтожили 28 дронов "шахед" и 4 управляемые авиационные ракеты, еще 4 беспилотника были потеряны врагом в разных регионах.
В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину ракетами различного типа и БПЛА. Украинская ПВО уничтожила 4 управляемые авиационные ракеты и 28 дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа. По Одесской области враг ударил четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Кроме этого, россияне запустили 32 ударные БПЛА типа Shahed.
В результате противовоздушного боя сбито 28 ударных БПЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах Украины.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
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