В рф заявили о поставках в армию ракет «Х-БПЛА» для беспилотников: что о них известно

В россии заявили, что их армия получила партию ракет собственного производства, которыми могут снаряжаться разведывательные беспилотники. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Отмечается, что о размерах этой партии, а также предварительные или дальнейшие планы по поставкам не сообщается.

Defence Express уточняет, что работы над ракетой Х-БПЛА стартовали еще в 2021 году. Фактически речь идет об авиационной версии противотанковой ракеты Корнет-Д. Россияне в свое время заявляли, что эта ракета предназначена для эксплуатации с ряда их разведывательно-ударных беспилотников. Кроме того, ракету запускали с вертолета Ка-52М.

Нынешняя версия Х-БПЛА скорее всего базируется на ракете 9М133ФМ-3, которая имеет дальность в восемь-десять километров.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что россияне продолжают использовать иностранные высокотехнологичные компоненты для производства собственного оружия.

Абсолютно все типы российского оружия, а именно различных типов дронов и ракет, в своей высокотехнологичной части содержат компоненты иностранного, не российского производства. Речь идет о системах управления, наведения, навигации ракет, то есть все те основные части, которые непосредственно отвечают за полеты ракет - рассказал Александр Рувин.

Из-за дефицита компонентов россияне вынуждены ставить на ракеты Х-101 блоки наведения с беспилотников "Орлан-10" - Александр Рувин