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У рф заявили про постачання до армії ракет "Х-БПЛА" для безпілотників: що про них відомо

У рф заявили про постачання до армії ракет "Х-БПЛА" для безпілотників: що про них відомо

Київ • УНН

 • 15688 перегляди

Російська армія отримала партію ракет Х-БПЛА власного виробництва для розвідувальних безпілотників. Ракета базується на протитанковій "Корнет-Д" і має дальність 8-10 км, але містить іноземні компоненти.

У росії заявили, що їхня армія отримала партію ракет власного виробництва, якими можуть споряджатися розвідувальні безпілотники. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

Зазначається, що про розміри цієї партії, а також попередні чи подальші плани із постачання не повідомляється.

Defence Express уточнює, що роботи над ракетою Х-БПЛА стартували ще у 2021 році. Фактично йдеться про авіаційну версію протитанкової ракети Корнет-Д. Росіяни свого часу заявляли, що ця ракета призначена для експлуатації з низки їхніх розвідувально-ударних безпілотників. Крім того, ракету запускали з гелікоптера Ка-52М.

Нинішня версія Х-БПЛА скоріш за все базується на ракеті 9М133ФМ-3, яка має дальність у вісім-десять кілометрів.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що росіяни продовжують використовувати іноземні високо технологічні компоненти для виробництва власної зброї.

Абсолютно всі типи російської зброї, а саме різних типів дронів і ракет, у своїй високотехнологічній частині містять компоненти іноземного, не російського виробництва. Йдеться про системи керування, наведення, навігації ракет, тобто всі ті основні частини, які безпосередньо відповідають за польоти ракет

− розповів Олександр Рувін.

Через дефіцит компонентів росіяни змушені ставити на ракети Х-101 блоки наведення з безпілотників "Орлан-10" - Олександр Рувін28.08.24, 10:33 • 28540 переглядiв

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