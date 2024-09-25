Над Сумской областью ночью сбили 7 «шахедов»
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили 7 вражеских «шахедов» над Сумской областью в ночь на 25 сентября. Всего в сентябре в регионе было сбито 88 воздушных целей противника.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября сбили над Сумской областью 7 "шахедов". В сентябре ПВО уничтожила 88 воздушных целей врага, сообщила в среду Сумская ОВА, передает УНН.
Сегодня ночью, 25 сентября в небе над Сумщиной силы противовоздушной обороны области сбили 7 вражеских "Шахедов"
Всего в сентябре мобильно-огневые (огневые) группы воздушных сил, сухопутных войск ВСУ, пограничники и добровольцы Сумской области уничтожили 88 воздушных целей врага.
Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты25 сентября 2024, 04:41 • 11227 просмотров