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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф за ночь обстреляла 12 громад Сумской области: 85 взрывов, есть раненый

Армия рф за ночь обстреляла 12 громад Сумской области: 85 взрывов, есть раненый

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 06:47  •  2061 просмотра

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Ночью и утром россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 85 взрывов. Атаковано 12 громад различными видами вооружения, в Миропольской громаде ранен гражданский человек.

По Сумской области российские войска за ночь совершили 32 обстрела, зафиксировано 85 взрывов. Атаковано 12 громад различными видами вооружения, в Миропольской громаде ранен гражданский человек. Об этом сообщили в среду в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов", - говорится в сообщении.

Обстрелам, как указано, подверглись Сумская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Речковская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Свесская громады:

- Хотинская громада: осуществлен обстрел с использованием 2 БпЛА (2 взрыва) типа "Герань 2", пуск КАБ (1 взрыв).

- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV дронами (3 взрыва), сбросил взрывные устройства с БПЛА (2 взрыва).

- Краснопольская громада: зафиксирован обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва), сброс взрывных устройств с БПЛА (4 взрыва), обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).

- Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

- Миропольская громада: враг ударил из РСЗО (17 взрывов), в результате чего ранения получил гражданский человек. Также нанесены обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва).

- Белопольская громада: 1 мину и КАБ (1 взрыв) сбросили россияне на территорию громады.

- Свесская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

- Шалыгинская громада: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва).

- Речковская громада: были пуски КАБ (7 взрывов).

- Сумская громада: произошел обстрел с использованием БпЛА (1 взрыв), пуск КАБ (1 взрыв).

- Новослободская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

- Глуховская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Над Сумской областью ночью сбили 7 «шахедов»25 сентября 2024, 06:11 • 5955 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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