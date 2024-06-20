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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Сумщині пролунало 96 вибухів

Київ • УНН

 • 41375 перегляди

В Сумской области было зафиксировано 96 взрывов из-за российских обстрелов с использованием артиллерии, минометов, беспилотных летательных аппаратов и мин по нескольким населенным пунктам.

На Сумщині пролунало 96 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Всього було зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів) та атаку FPV-дрона.
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Хотінська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух) та мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів), мінометів (7 вибухів) та FPV-дронами (2 вибухи).
  • Свеська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів).
  • Миколаївська громада: ворог атакував з FPV-дрона (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: 21 міну скинули росіяни на територію громади.

Армія рф з ночі атакувала Сумщину дронами, з мінометів, гранатометів та артилерії: 33 вибухи19.06.24, 08:59 • 27397 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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