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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4118 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Армія рф з ночі атакувала Сумщину дронами, з мінометів, гранатометів та артилерії: 33 вибухи

Київ • УНН

 • 27397 перегляди

Росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 33 вибухи в Миколаївській, Юнаківській, Білопільській, Великописарівській та Середино-Будській громадах з БПЛА, артилерії, мінометів та гранатометів.

Армія рф з ночі атакувала Сумщину дронами, з мінометів, гранатометів та артилерії: 33 вибухи

Російські війська з ночі 10 разів обстріляли Сумську область за допомогою БПЛА, артилерії, мінометів та гранатометів, спричинивши 33 вибухи в 5 громадах, повідомили у Сумській ОВА у середу, пише УНН.

Деталі

"Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи", - повідомили ОВА у Telegram.

Як повідомляється, обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади:

  • Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). 
  • Юнаківська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був удар дрона-FPV (1 вибух). 
  • Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи) та артобстріл (4 вибухи). 
  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та гранатометів (12 вибухів). 
  • Миколаївська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

На Сумщині триває евакуація населення з прикордонних районів: в ОВА розповіли подробиці18.06.24, 20:24 • 39603 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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