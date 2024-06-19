Армія рф з ночі атакувала Сумщину дронами, з мінометів, гранатометів та артилерії: 33 вибухи
Київ • УНН
Росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 33 вибухи в Миколаївській, Юнаківській, Білопільській, Великописарівській та Середино-Будській громадах з БПЛА, артилерії, мінометів та гранатометів.
Російські війська з ночі 10 разів обстріляли Сумську область за допомогою БПЛА, артилерії, мінометів та гранатометів, спричинивши 33 вибухи в 5 громадах, повідомили у Сумській ОВА у середу, пише УНН.
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"Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи", - повідомили ОВА у Telegram.
Як повідомляється, обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади:
- Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Юнаківська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був удар дрона-FPV (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та гранатометів (12 вибухів).
- Миколаївська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
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