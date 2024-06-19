Киев • УНН
россияне 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 33 взрыва в Николаевской, Юнаковской, Белопольской, Великописаревской и Середино-Будской громадах из БПЛА, артиллерии, минометов и гранатометов.
Российские войска с ночи 10 раз обстреляли Сумскую область с помощью БПЛА, артиллерии, минометов и гранатометов, вызвав 33 взрыва в 5 громадах, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва", - сообщили ОВА в Telegram.
Как сообщается, обстрелам подверглись Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады:
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