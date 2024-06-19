Российские войска с ночи 10 раз обстреляли Сумскую область с помощью БПЛА, артиллерии, минометов и гранатометов, вызвав 33 взрыва в 5 громадах, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва", - сообщили ОВА в Telegram.

Как сообщается, обстрелам подверглись Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады:

Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Юнаковская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был удар дрона-FPV (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва) и артобстрел (4 взрыва).

Середино-Будская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и гранатометов (12 взрывов).

Николаевская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).

На Сумщине продолжается эвакуация населения из приграничных районов: в ОГА рассказали подробности