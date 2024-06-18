Эвакуация населения из приграничных районов Сумской области продолжается с июля прошлого года. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

На сегодня из 28 населенных пунктов, входящих в пятикилометровую пограничную зону, население полностью выехало, и управлением этих территорий занимаются Вооруженные силы Украины.

"Эвакуация продолжается и в других населенных пунктах. Например, в Великой Писаревке, которая пострадала в марте и апреле, была объявлена эвакуация. Также в Середино-Будской громаде Шосткинского района, где принудительная эвакуация детей тоже была объявлена", - рассказал Артюх.

Он также отметил, что после оценки обстановки было принято решение об эвакуации более отдаленных населенных пунктов, таких как Белополье и Ворожба. По состоянию на 18 июня там эвакуировано практически 1800 человек, в том числе более 200 детей.

"Эвакуация проводится не только в пределах области, но и в другие регионы Украины, в частности во Львовскую, Винницкую, Хмельницкую и Закарпатскую области. Особенно это актуально во время летних каникул, когда дети находятся в безопасных условиях", - подчеркнул председатель ОВА.

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