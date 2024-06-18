На Сумщині триває евакуація населення з прикордонних районів: в ОВА розповіли подробиці
Київ • УНН
Евакуація населення з прикордонних районів Сумської області триває з липня минулого року: 28 населених пунктів у п'ятикілометровій прикордонній зоні повністю евакуйовані і знаходяться під контролем Збройних сил України, в інших населених пунктах евакуація триває.
Евакуація населення з прикордонних районів Сумської області триває з липня минулого року. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.
На сьогодні з 28 населених пунктів, що входять у п'ятикілометрову прикордонну зону, населення повністю виїхало, і управлінням цих територій займаються Збройні сили України.
"Евакуація продовжується і в інших населених пунктах. Наприклад, у Великій Писарівці, яка постраждала в березні і квітні, була оголошена евакуація. Також у Середино-Будській громаді Шосткинського району, де примусова евакуація дітей теж була об'явлена", - розповів Артюх.
Він також зазначив, що після оцінки обстановки було ухвалено рішення про евакуацію більш віддалених населених пунктів, таких як Білопілля і Ворожба. Станом на 18 червня там евакуйовано практично 1800 чоловік, зокрема більше 200 дітей.
"Евакуація проводиться не лише в межах області, а й в інші регіони України, зокрема до Львівської, Вінницької, Хмельницької та Закарпатської областей. Особливо це актуально під час літніх канікул, коли діти знаходяться у безпечних умовах," - підкреслив голова ОВА.
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