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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Ворожі війська 12 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 38 вибухів

Київ • УНН

 • 59390 перегляди

За добу окупанти 12 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 38 вибухів у прикордонних районах та населених пунктах області.

Ворожі війська 12 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 38 вибухів

За день окупанти 12 разів обстріляли Сумщину, що спричинило 38 вибухів у області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Есманьська: росіяни завдали ударів з мінометів (3 вибухи) та здійснили атаку FPV дронами (4 вибухи).

Білопільська: ворог скинув 8 мін на територію громади. Крім того, ворожі сили обстріляли з АГС (15 вибухів).

Краснопільська: противник скинув вибуховий предмет з БпЛА (1 вибух) та здійснив мінометний обстріл (2 вибухи).

Миколаївська: загарбники вдарили з артилерії (3 вибухи).

Хотінська: армія терористів здійснила мінометний обстріл (2 вибухи).

За день окупанти здійснили 12 обстрілів по Сумщині, внаслідок чого сталося 25 вибухів15.06.24, 22:47 • 64837 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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