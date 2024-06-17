За день оккупанты 12 раз обстреляли Сумскую область, что повлекло 38 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Эсманская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Эсманская: россияне нанесли удары из минометов (3 взрыва) и осуществили атаку FPV дронами (4 взрыва).

Белопольская: враг сбросил 8 мин на территорию громады. Кроме того, вражеские силы обстреляли из АГС (15 взрывов).

Краснопольская: противник сбросил взрывной предмет с БпЛА (1 взрыв) и совершил минометный обстрел (2 взрыва).

Николаевская: захватчики ударили из артиллерии (3 взрыва).

Хотинская: армия террористов совершила минометный обстрел (2 взрыва).

За день оккупанты совершили 12 обстрелов по Сумской области, в результате чего произошло 25 взрывов