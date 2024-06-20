У Сумській області було зафіксовано 96 вибухів через російські обстріли з використанням артилерії, мінометів, безпілотних літальних апаратів і мін по декількох населених пунктах.
За прошедшие сутки захватчики совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом информирует Сумская областная военная администрация, передает УНН.
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Всего было зафиксировано 96 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Свесская, середина-Будская общины.
Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов, гранатометов и артиллерии: 33 взрыва19 июня 2024, 05:59 • 25164 просмотра