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Сумщина під ворожим вогнем: обстріли призвели до загибелі двох людей

Сумщина під ворожим вогнем: обстріли призвели до загибелі двох людей

Київ • УНН

 • 18090 перегляди

За день війська ворога здійснили 22 обстріли по Сумській області, застосовуючи авіабомби та FPV-дрони. Внаслідок авіаудару на території Есманьської громади загинули двоє місцевих жителів.

За день ворожі війська здійснили 22 обстріли по Сумщині. На жаль, через дану агресію загинули 2 людей. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Серед постраждалих громад були зафіксовані Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська та Новослобідська.

У Краснопільській громаді виявили пуск керованих авіабомб, що призвело до одного вибуху, а також шість вибухів внаслідок обстрілу з гранатомета АГС. У Хотінській громаді відбулося три вибухи від пуску КАБ, тоді як Новослобідська громада зазнала двох вибухів від атаки КАБ.

Миколаївська, Юнаківська та Річківська громади також зазнали обстрілів, зафіксовано один вибух у кожній з цих територій. У Білопільській громаді сталося вісім вибухів від пусків КАБ та один від удару FPV-дрона. Миропільська громада також зазнала атаки FPV-дрона з одним вибухом.

Окрім того, сьогодні вранці внаслідок авіаудару з ворожого літака на території Есманьської громади сталося чотири вибухи, що призвело до загибелі двох місцевих мешканців.

Унаслідок російських авіаударів на Сумщині загинуло подружжя08.10.24, 13:03 • 11272 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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