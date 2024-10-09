Сумщина під ворожим вогнем: обстріли призвели до загибелі двох людей
Київ • УНН
За день війська ворога здійснили 22 обстріли по Сумській області, застосовуючи авіабомби та FPV-дрони. Внаслідок авіаудару на території Есманьської громади загинули двоє місцевих жителів.
За день ворожі війська здійснили 22 обстріли по Сумщині. На жаль, через дану агресію загинули 2 людей. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Серед постраждалих громад були зафіксовані Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська та Новослобідська.
У Краснопільській громаді виявили пуск керованих авіабомб, що призвело до одного вибуху, а також шість вибухів внаслідок обстрілу з гранатомета АГС. У Хотінській громаді відбулося три вибухи від пуску КАБ, тоді як Новослобідська громада зазнала двох вибухів від атаки КАБ.
Миколаївська, Юнаківська та Річківська громади також зазнали обстрілів, зафіксовано один вибух у кожній з цих територій. У Білопільській громаді сталося вісім вибухів від пусків КАБ та один від удару FPV-дрона. Миропільська громада також зазнала атаки FPV-дрона з одним вибухом.
Окрім того, сьогодні вранці внаслідок авіаудару з ворожого літака на території Есманьської громади сталося чотири вибухи, що призвело до загибелі двох місцевих мешканців.
Унаслідок російських авіаударів на Сумщині загинуло подружжя08.10.24, 13:03 • 11272 перегляди