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Унаслідок російських авіаударів на Сумщині загинуло подружжя

Унаслідок російських авіаударів на Сумщині загинуло подружжя

Київ • УНН

 • 11272 перегляди

Окупанти атакували КАБами цивільну інфраструктуру Есманьської громади Сумської області. Внаслідок удару загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина у власному будинку.

Загарбники атакували КАБами цивільну інфраструктуру Есманьської громади у Сумській області.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

8 жовтня 2024 року близько 04:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Шосткинського району на Сумщині. Унаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Російські війська завдали 2809 ударів по Донецькій області, використовуючи авіабомби. Загинула 1 людина, поранено 12, серед яких двоє дітей. Пошкоджено десятки цивільних об'єктів.

Окупанти завдали 392 удари по Запорізькій області: є поранені08.10.24, 07:12 • 28771 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ukrainaУкраїна

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