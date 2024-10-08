Унаслідок російських авіаударів на Сумщині загинуло подружжя
Київ • УНН
Окупанти атакували КАБами цивільну інфраструктуру Есманьської громади Сумської області. Внаслідок удару загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина у власному будинку.
Загарбники атакували КАБами цивільну інфраструктуру Есманьської громади у Сумській області.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
8 жовтня 2024 року близько 04:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Шосткинського району на Сумщині. Унаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Російські війська завдали 2809 ударів по Донецькій області, використовуючи авіабомби. Загинула 1 людина, поранено 12, серед яких двоє дітей. Пошкоджено десятки цивільних об'єктів.
Окупанти завдали 392 удари по Запорізькій області: є поранені08.10.24, 07:12 • 28771 перегляд