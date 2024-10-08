Окупанти завдали 392 удари по Запорізькій області: є поранені

Протягом останньої доби окупанти здійснили 392 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Війська терористів провели 9 авіаційних ударів, націлившись на Запоріжжя, Оріхів, Малу Токмачку та Новодарівку. Крім того, 225 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Також зафіксовано 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, які влучили у Новоданилівку, Роботине, Малинівку та Малу Токмачку. Всього було здійснено 145 артобстрілів, що охопили території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

У результаті цих атак надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На жаль, через дану агресію 5 чоловіків і одна жінка дістали поранення.

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