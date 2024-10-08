Оккупанты нанесли 392 удара по Запорожской области: есть раненые

В течение последних суток оккупанты совершили 392 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Войска террористов провели 9 авиационных ударов, нацелившись на Запорожье, Орехов, Малую Токмачку и Новодаровку. Кроме того, 225 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новодаровку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Также зафиксировано 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня, которые попали в Новоданиловку, Роботино, Малиновку и Малую Токмачку. Всего было осуществлено 145 артобстрелов, охвативших территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.

В результате этих атак поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, из-за данной агрессии 5 мужчин и одна женщина получили ранения.

Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье