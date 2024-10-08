В результате российских авиаударов в Сумской области погибли супруги

Захватчики атаковали КАБами гражданскую инфраструктуру Эсманской громады в Сумской области.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

8 октября 2024 года около 04:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемые авиационные бомбы по гражданской инфраструктуре Эсманьской общины Шосткинского района Сумской области. В результате атаки врага в собственном доме погибли супруги - 38-летний мужчина и 35-летняя жена.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

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