В результате российских авиаударов в Сумской области погибли супруги
Киев • УНН
Оккупанты атаковали КАБами гражданскую инфраструктуру Эсманской громады Сумской области. В результате удара погибли супруги - 38-летний мужчина и 35-летняя жена в собственном доме.
Захватчики атаковали КАБами гражданскую инфраструктуру Эсманской громады в Сумской области.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
8 октября 2024 года около 04:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемые авиационные бомбы по гражданской инфраструктуре Эсманьской общины Шосткинского района Сумской области. В результате атаки врага в собственном доме погибли супруги - 38-летний мужчина и 35-летняя жена.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним,
Российские войска нанесли 2809 ударов по Донецкой области, используя авиабомбы. Погиб 1 человек, ранены 12, среди которых двое детей. Повреждены десятки гражданских объектов.
Оккупанты нанесли 392 удара по Запорожской области: есть раненые8 октября 2024, 04:12 • 13652 просмотра