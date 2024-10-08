Били по житловому сектору на Донеччині авіабомбами: загинула одна людина, зазнали травм 12 людей, у тому числі діти – поліція
Київ • УНН
Російські війська завдали 2809 ударів по Донецькій області, використовуючи авіабомби. Загинула 1 людина, поранено 12, серед яких двоє дітей. Пошкоджено десятки цивільних об'єктів.
Російські загарбники завдали 2 809 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Одна людина загинула. Також понад 10 жителів області постраждали, серед поранених є діти. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
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На Донеччині, за даними правоохоронців, внаслідок атак зс рф, одна людина загинула та 12 зазнали травм. Серед поранених – двоє дітей.
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