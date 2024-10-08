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Били по житловому сектору на Донеччині авіабомбами: загинула одна людина, зазнали травм 12 людей, у тому числі діти – поліція

Били по житловому сектору на Донеччині авіабомбами: загинула одна людина, зазнали травм 12 людей, у тому числі діти – поліція

Київ • УНН

 • 27126 перегляди

Російські війська завдали 2809 ударів по Донецькій області, використовуючи авіабомби. Загинула 1 людина, поранено 12, серед яких двоє дітей. Пошкоджено десятки цивільних об'єктів.

Російські загарбники завдали 2 809 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Одна людина загинула. Також понад 10 жителів області постраждали, серед поранених є діти. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Деталі

На Донеччині, за даними правоохоронців, внаслідок атак зс рф, одна людина загинула та 12 зазнали травм. Серед поранених – двоє дітей.

На Слов’янськ росіяни скинули дві авіабомби "УМПБ Д-30СН" - вбили 44-річного чоловіка та поранили ще сімох мирних жителів, зокрема двох дівчат 2011 та 2022 років народження. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, дві адмінбудівлі, автомийку, три цивільних авто.

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, ще 24 особи дістали поранення, з них - 4 дитини08.10.24, 08:13 • 15221 перегляд

По Костянтинівці окупанти вдарили бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК – травмовано 4 цивільних осіб, руйнувань зазнали два приватних будинки, підприємство, три вантажівки.

У Мирнограді ворог пошкодив заклад освіти, в Сіверську – адмінбудівлю, у Кураховому – два приватних будинки, у Курахівці – три оселі та одну – у Богоявленці.

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У Сонцівці внаслідок удару дроном поранено цивільну особу.

Терористи обстріляли Сумську область: 143 вибухи 08.10.24, 01:18 • 17375 переглядiв

Краматорськ росія атакувала двома бомбами "ФАБ-250" з модулями УМПК. В місті є руйнування на території промислового об’єкту.

Ударами ФАБів у Никанорівці пошкоджено фермерське господарство, у Великій Новосілці – приватний будинок.

Вказується, що снаряди вибухнули в 15-х населених пунктах.

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За офіційними даними, пошкоджено 34 цивільних об’єкти, з них 15 житлових будинків.

Нагадаємо

Ворог атакував населені пункти Харківської області, пошкодивши близько 20 будівель. У Куп'янську внаслідок влучання КАБ постраждали двоє людей. На фронті відбулося 25 атак противника.

Загарбники обстріляли населені пункти Мирівської, Покровської та Марганецької громад Дніпропетровщини. За інформацією місцевої влади, постраждалих серед жителів не зафіксовано.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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