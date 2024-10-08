Били по жилому сектору в Донецкой области авиабомбами: погиб один человек, получили травмы 12 человек, в том числе дети - полиция
Киев • УНН
Российские войска нанесли 2809 ударов по Донецкой области, используя авиабомбы. Погиб 1 человек, ранены 12, среди которых двое детей. Повреждены десятки гражданских объектов.
Российские захватчики нанесли 2 809 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Один человек погиб. Также более 10 жителей области пострадали, среди раненых есть дети. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Детали
В Донецкой области, по данным правоохранителей, в результате атак вс рф, один человек погиб и 12 получили травмы. Среди раненых - двое детей.
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