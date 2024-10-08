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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Били по жилому сектору в Донецкой области авиабомбами: погиб один человек, получили травмы 12 человек, в том числе дети - полиция

Били по жилому сектору в Донецкой области авиабомбами: погиб один человек, получили травмы 12 человек, в том числе дети - полиция

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:34  •  177 просмотра

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Российские войска нанесли 2809 ударов по Донецкой области, используя авиабомбы. Погиб 1 человек, ранены 12, среди которых двое детей. Повреждены десятки гражданских объектов.

Российские захватчики нанесли 2 809 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Один человек погиб. Также более 10 жителей области пострадали, среди раненых есть дети. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

В Донецкой области, по данным правоохранителей, в результате атак вс рф, один человек погиб и 12 получили травмы. Среди раненых - двое детей.

На Славянск россияне сбросили две авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - убили 44-летнего мужчину и ранили еще семерых мирных жителей, в том числе двух девушек 2011 и 2022 годов рождения. Повреждены 6 многоквартирных домов, два админздания, автомойка, три гражданских авто.

Обстрелы Херсонщины: 1 человек погиб, еще 24 человека получили ранения, из них - 4 ребенка8 октября 2024, 05:13 • 11425 просмотров

По Константиновке оккупанты ударили бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК - травмированы 4 гражданских лиц, разрушениям подверглись два частных дома, предприятие, три грузовика.

В Мирнограде враг повредил учебное заведение, в Северске - админздание, в Курахово - два частных дома, в Кураховке - три дома и один - в Богоявленке.

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В Сонцевке в результате удара дроном ранен гражданский человек.

Террористы обстреляли Сумскую область: 143 взрыва7 октября 2024, 22:18 • 14806 просмотров

Краматорск россия атаковала двумя бомбами "ФАБ-250" с модулями УМПК. В городе есть разрушения на территории промышленного объекта.

Ударами ФАБов в Никаноровке повреждено фермерское хозяйство, в Великой Новоселке - частный дом.

Сообщается, что снаряды взорвались в 15-х населенных пунктах.

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По официальным данным, повреждены 34 гражданских объекта, из них 15 жилых домов.

Напомним,

Враг атаковал населенные пункты Харьковской области, повредив около 20 зданий. В Купянске в результате попадания КАБ пострадали два человека. На фронте произошло 25 атак противника.

Захватчики обстреляли населенные пункты Мировской, Покровской и Марганецкой громад Днепропетровщины. По информации местных властей, пострадавших среди жителей не зафиксировано.

Игорь Тележников

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