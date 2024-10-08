Дніпропетровщина зазнала обстрілів: атаковано три громади
Київ • УНН
Загарбники обстріляли населені пункти Мирівської, Покровської та Марганецької громад Дніпропетровщини. За інформацією місцевої влади, постраждалих серед жителів не зафіксовано.
До пізнього вечора Дніпропетровщина зазнавала атак з боку загарбників, які обстрілював населені пункти Мирівської, Покровської та Марганецької громад. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Окупанти використовували важку артилерію для ведення вогню.
На щастя, за інформацією місцевої влади, жодних постраждалих серед жителів не зафіксовано.
На Дніпропетровщині війська рф обстріляли Нікополь і три громади01.10.24, 09:30 • 12651 перегляд