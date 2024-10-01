На Дніпропетровщині війська рф обстріляли Нікополь і три громади
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Обстріли велися з "Градів" та артилерії, пошкоджено багатоповерхівки, але обійшлося без жертв.
У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували Нікопольський район. Ворожі обстріли велися з "Градів" та артилерії, пошкоджено багатоповерхівки, але обійшлося без жертв, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Від вечора й вночі під ударами російських військ була Нікопольщина. Агресор відкривав вогонь з РСЗВ "Град" і важкої артилерії. Поцілив і дроном-камікадзе. Гатив ворог по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. В останній потрощені три багатоповерхівки", - написав Лисак.
З його слів, за уточненою інформацією, через вчорашній обстріл на Нікопольщині пошкоджений пʼятиповерховий будинок.
"Скрізь минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив голова ОВА.
В інших районах Дніпропетровщини, за його словами, було спокійно.
На Дніпропетровщині вночі збили ракету і "шахед", ворог обстріляв Нікополь і дві громади30.09.24, 09:39 • 16821 перегляд