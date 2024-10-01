В Днепропетровской области войска рф обстреляли Никополь и три громады
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Обстрелы велись из «Градов» и артиллерии, повреждены многоэтажки, но обошлось без жертв.
В Днепропетровской области ночью российские войска атаковали Никопольский район. Вражеские обстрелы велись из "Градов" и артиллерии, повреждены многоэтажки, но обошлось без жертв, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"С вечера и ночью под ударами российских войск была Никопольщина. Агрессор открывал огонь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попал и дроном-камикадзе. Бил враг по райцентру, Покровской, Червоногригорьевской, Марганецкой громадах. В последней разбиты три многоэтажки", - написал Лысак.
По его словам, по уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела на Никопольщине поврежден пятиэтажный дом.
"Везде обошлось без погибших и пострадавших", - отметил глава ОВА.
В других районах Днепропетровщины, по его словам, было спокойно.
В Днепропетровской области ночью сбили ракету и "шахед", враг обстрелял Никополь и две громады30 сентября 2024, 06:39 • 14641 просмотр