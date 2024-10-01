В Днепропетровской области войска рф обстреляли Никополь и три громады

В Днепропетровской области ночью российские войска атаковали Никопольский район. Вражеские обстрелы велись из "Градов" и артиллерии, повреждены многоэтажки, но обошлось без жертв, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"С вечера и ночью под ударами российских войск была Никопольщина. Агрессор открывал огонь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попал и дроном-камикадзе. Бил враг по райцентру, Покровской, Червоногригорьевской, Марганецкой громадах. В последней разбиты три многоэтажки", - написал Лысак.

По его словам, по уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела на Никопольщине поврежден пятиэтажный дом.

"Везде обошлось без погибших и пострадавших", - отметил глава ОВА.

В других районах Днепропетровщины, по его словам, было спокойно.

В Днепропетровской области ночью сбили ракету и "шахед", враг обстрелял Никополь и две громады