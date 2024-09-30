На Днепропетровщине ночью сбили ракету и «шахед», враг обстрелял Никополь и две громады

В Днепропетровской области ночью уничтожены вражеские ракета и дрон типа «Shahed». Никопольщина подверглась вражеским обстрелам из «Градов», артиллерии и дронами, есть повреждения. В Кривом Роге - День траура по жертвам ракетной атаки рф. Об этом сообщил в понедельник председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

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«Ночью защитники из ПвК «Восток» уничтожили над областью ракету и шахед», - написал Лысак.

По его словам, до позднего вечера враг продолжал атаковать Никопольщину. Применял РСЗО «Град», тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. «Пострадали Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Повреждены пятиэтажка, 10 частных домов, 3 гаража и надворная постройка, авто. Изуродована спортшкола. Зацепило линии электропередач. Загорелась сухая трава - пожар спасатели укротили», - отметил председатель ОГА.

«В Кривом Роге сегодня День траура по погибшим во время ракетной атаки на управление полиции. Она оборвала жизни четырех человек. Давайте помнить!» - указал Лысак.

В Кривом Роге завершены поисковые работы после ударов рф, 4 погибших. 30 сентября в городе - День траура