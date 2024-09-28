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Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
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Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге завершены поисковые работы после ударов рф, 4 погибших. 30 сентября в городе - День траура

В Кривом Роге завершены поисковые работы после ударов рф, 4 погибших. 30 сентября в городе - День траура

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 10:40  •  3374 просмотра

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В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы после российских ударов 27 сентября. В результате атаки погибло 4 человека, 30 сентября объявлено Днем траура, трое пострадавших остаются в больнице.

В Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы на месте российских ударов 27 сентября. В результате атаки рф погибли четыре человека. 30 сентября в городе объявили Днем траура по погибшим. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

К сожалению, из-за этой атаки мы потеряли четыре человека. 30 сентября в городе - День траура по погибшим

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, в больнице до сих пор остаются трое пострадавших из-за атаки рф. Их состояние - средней тяжести.

Сотрудники ГСЧС еще остаются на месте ударов. Разбирают завалы управления полиции, истерзанного врагом. Сейчас, как указал Лысак, выполнили 90% работ. Вывезли 650 тонн строительного мусора.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 28 сентября под завалами пораженного ракетой админздания обнаружено тело мужчины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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