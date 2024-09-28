У Кривому Розі завершено пошукові роботи після ударів рф, 4 загиблих. 30 вересня у місті - День жалоби
Київ • УНН
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи після російських ударів 27 вересня. Внаслідок атаки загинуло 4 людини, 30 вересня оголошено Днем жалоби, троє постраждалих залишаються в лікарні.
У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російських ударів 27 вересня. Внаслідок атаки рф загинули четверо людей. 30 вересня в місті оголосили Днем жалоби за загиблими. Про це у суботу повідоив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
На жаль, через цю атаку ми втратили четверо людей. 30 вересня в місті – День жалоби за загиблими
За його словами, у лікарні досі залишаються троє постраждалих через атаку рф. Їхній стан – середньої тяжкості.
Співробітники ДСНС ще залишаються на місці ударів. Розбирають завали управління поліції, понівеченого ворогом. Наразі, як вказав Лисак, виконали 90% робіт. Вивезли 650 тон будівельного сміття.
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі 28 вересня під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявлено тіло чоловіка.