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У Кривому Розі завершено пошукові роботи після ударів рф, 4 загиблих. 30 вересня у місті - День жалоби

У Кривому Розі завершено пошукові роботи після ударів рф, 4 загиблих. 30 вересня у місті - День жалоби

Київ • УНН

 • 20216 перегляди

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи після російських ударів 27 вересня. Внаслідок атаки загинуло 4 людини, 30 вересня оголошено Днем жалоби, троє постраждалих залишаються в лікарні.

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російських ударів 27 вересня. Внаслідок атаки рф загинули четверо людей. 30 вересня в місті оголосили Днем жалоби за загиблими. Про це у суботу повідоив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

На жаль, через цю атаку ми втратили четверо людей. 30 вересня в місті – День жалоби за загиблими

- написав Лисак у Telegram.

За його словами, у лікарні досі залишаються троє постраждалих через атаку рф. Їхній стан – середньої тяжкості.

Співробітники ДСНС ще залишаються на місці ударів. Розбирають завали управління поліції, понівеченого ворогом. Наразі, як вказав Лисак, виконали 90% робіт. Вивезли 650 тон будівельного сміття.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі 28 вересня під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявлено тіло чоловіка.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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