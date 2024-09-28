У Кривому Розі під завалами знайшли ще одну жертву ракетного удару
Київ • УНН
Під завалами адмінбудівлі у Кривому Розі, ураженої ракетою, виявлено тіло чоловіка. Внаслідок російської атаки загинуло четверо людей.
У Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявлено тіло чоловіка. Таким чином внаслідок російської атаки загалом загинуло четверо людей, повідомив у суботу голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. російська атака забрала життя чотирьох людей
Нагадаємо
Вчора, 27 вересня, у Дніпропетровській області російські війська здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю.