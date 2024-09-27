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24 березня, 11:09 • 115113 перегляди

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Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: ворог поцілив в адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди

Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: ворог поцілив в адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 13801 перегляди

У Дніпропетровській області ворог здійснив ракетну атаку на Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю. Є побоювання, що під завалами можуть знаходитися люди.

У Дніпропетровській області російські війська здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю, під завалами можуть перебувати люди, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди

- написав Лисак.

У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про балістичну загрозу27.09.24, 09:35 • 13664 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
kryvyi-rihКривий Ріг

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