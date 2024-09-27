Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: ворог поцілив в адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
У Дніпропетровській області ворог здійснив ракетну атаку на Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю. Є побоювання, що під завалами можуть знаходитися люди.
У Дніпропетровській області російські війська здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю, під завалами можуть перебувати люди, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди
У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про балістичну загрозу27.09.24, 09:35 • 13664 перегляди