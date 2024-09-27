Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: враг попал в админздание, под завалами могут быть люди

В Днепропетровской области российские войска совершили ракетную атаку на Кривой Рог, попав в административное здание, под завалами могут находиться люди, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди - написал Лысак.

В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о баллистической угрозе