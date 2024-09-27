В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о баллистической угрозе

В Кривом Роге произошел взрыв, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики, сообщает УНН.

"Кривой Рог. Взрыв. Детали позже", - написал Лысак в Telegram.

Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.

Затем призвали жителей Кривого Рога быть в укрытии.

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