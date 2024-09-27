В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о баллистической угрозе
Киев • УНН
В Кривом Роге прогремел взрыв после объявления угрозы применения баллистического оружия. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности с юга, призывая жителей города укрыться.
В Кривом Роге произошел взрыв, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики, сообщает УНН.
"Кривой Рог. Взрыв. Детали позже", - написал Лысак в Telegram.
Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.
Затем призвали жителей Кривого Рога быть в укрытии.
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