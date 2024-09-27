У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про балістичну загрозу
Київ • УНН
У Кривому Розі пролунав вибух після оголошення загрози застосування балістичної зброї. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку з півдня, закликаючи жителів міста укритися.
У Кривому Розі стався вибух, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики, повідомляє УНН.
"Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом", - написав Лисак у Telegram.
Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.
Потім закликали жителів Кривого Рогу бути в укритті.
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