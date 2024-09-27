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У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про балістичну загрозу

У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про балістичну загрозу

Київ • УНН

 • 13664 перегляди

У Кривому Розі пролунав вибух після оголошення загрози застосування балістичної зброї. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку з півдня, закликаючи жителів міста укритися.

У Кривому Розі стався вибух, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ  попереджали про загрозу застосування балістики, повідомляє УНН.

"Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом", - написав Лисак у Telegram.

Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Потім закликали жителів Кривого Рогу бути в укритті.

Над Україною вночі збили 24 із 32 запущених ворогом "шахедів", один БПЛА увійшов в повітряний простір Румунії27.09.24, 09:30 • 13967 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kryvyi-rihКривий Ріг

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