В Кривом Роге под завалами нашли еще одну жертву ракетного удара

В Кривом Роге под завалами пораженного ракетой админздания обнаружено тело мужчины. Таким образом в результате российской атаки всего погибло четыре человека, сообщил в субботу председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Кривом Роге под завалами пораженного ракетой админздания обнаружили тело мужчины. российская атака унесла жизни четырех человек - написал Лысак в Telegram.

Напомним,

Вчера, 27 сентября, в Днепропетровской области российские войска совершили ракетную атаку на Кривой Рог, попав в административное здание.