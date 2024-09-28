В Кривом Роге под завалами нашли еще одну жертву ракетного удара
Киев • УНН
Под завалами админздания в Кривом Роге, пораженного ракетой, обнаружено тело мужчины. В результате российской атаки погибли четыре человека.
В Кривом Роге под завалами пораженного ракетой админздания обнаружено тело мужчины. Таким образом в результате российской атаки всего погибло четыре человека, сообщил в субботу председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Кривом Роге под завалами пораженного ракетой админздания обнаружили тело мужчины. российская атака унесла жизни четырех человек
Напомним,
Вчера, 27 сентября, в Днепропетровской области российские войска совершили ракетную атаку на Кривой Рог, попав в административное здание.