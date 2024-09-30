На Дніпропетровщині вночі збили ракету і "шахед", ворог обстріляв Нікополь і дві громади
Київ • УНН
У Дніпропетровській області знищено ворожу ракету і шахед. Нікопольщина зазнала обстрілів з "Градів", артилерії та дронів, пошкоджено будівлі та інфраструктуру. У Кривому Розі - День жалоби за загиблими.
У Дніпропетровській області вночі знищено ворожі ракету і дрон типу "Shahed". Нікопольщина зазнала ворожих обстрілів з "Градів", артилерії та дронами, є пошкодження. У Кривому Розі - День жалоби за жертвами ракетної атаки рф. Про це повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили над областю ракету і шахед", - написав Лисак.
З його слів, до пізнього вечора ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Застосовував РСЗВ "Град", важку артилерію і дрони-камікадзе. "Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Пошкоджені п'ятиповерхівка, 10 приватних будинків, 3 гаражі та надвірна споруда, авто. Понівечена спортшкола. Зачепило лінії електропередач. Зайнялася суха трава – пожежу рятувальники приборкали", - зазначив голова ОВА.
"У Кривому Розі сьогодні День жалоби за загиблими під час ракетної атаки на управління поліції. Вона обірвала життя чотирьох людей. Пам'ятаймо!" - вказав Лисак.
У Кривому Розі завершено пошукові роботи після ударів рф, 4 загиблих. 30 вересня у місті - День жалоби28.09.24, 13:40 • 20215 переглядiв