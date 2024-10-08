Днепропетровщина подверглась обстрелам: атакованы три громады
Киев • УНН
Захватчики обстреляли населенные пункты Мировской, Покровской и Марганецкой громад Днепропетровщины. По информации местных властей, пострадавших среди жителей не зафиксировано.
До позднего вечера Днепропетровщина подвергалась атакам со стороны захватчиков, которые обстреливал населенные пункты Мировской, Покровской и Марганецкой общин. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Оккупанты использовали тяжелую артиллерию для ведения огня.
К счастью, по информации местных властей, никаких пострадавших среди жителей не зафиксировано.
В Днепропетровской области войска рф обстреляли Никополь и три громады1 октября 2024, 06:30 • 12082 просмотра