Днепропетровщина подверглась обстрелам: атакованы три громады

До позднего вечера Днепропетровщина подвергалась атакам со стороны захватчиков, которые обстреливал населенные пункты Мировской, Покровской и Марганецкой общин. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Оккупанты использовали тяжелую артиллерию для ведения огня.

К счастью, по информации местных властей, никаких пострадавших среди жителей не зафиксировано.

В Днепропетровской области войска рф обстреляли Никополь и три громады