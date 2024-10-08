Обстрелы Херсонщины: 1 человек погиб, еще 24 человека получили ранения, из них - 4 ребенка
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. В результате атак погиб 1 человек, 24 ранены (из них 4 детей), повреждены жилые дома и инфраструктура.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонщины. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В частности враг обстрелял Приднепровское, Зимовник, Антоновка, Садовое, Камышаны, Белозерка, Новодмитровка, Томина Балка, Широкая Балка, Софиевка, Станислав, Шляховое, Берислав, Монастырское, Меловое и город Херсон.
По информации, захватчики вели огонь по образовательным учреждениям, культурному центру, библиотеке и административному зданию, а также по жилым кварталам. В результате атак повреждены 14 многоэтажных домов и 15 частных домов. Кроме того, оккупанты нанесли ущерб частным автомобилям.
Из-за данной агрессии погиб один человек, еще 24 получили ранения, среди которых четыре ребенка.
Количество пострадавших от авиаудара рф по Херсону возросло до 187 октября 2024, 11:04 • 11929 просмотров