Количество пострадавших от авиаудара рф по Херсону возросло до 18

В результате утреннего вражеского авиаудара по Херсону пострадали 18 человек, среди них двое детей. Российские войска сбросили на город четыре управляемые авиабомбы, попав в школу и жилые дома, сообщили в Херсонской ОВА и ukfdf Херсонской UВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

До 18 увеличилось количество раненых в результате утреннего авиаудара по Херсону. В медучреждение обратился 18-летний парень. У него минно-взрывная травма и резаные раны ноги. Далее пострадавший будет лечиться амбулаторно - написал Мрочко.

По данным ОВА, российские войска нанесли авиационный удар по Херсону около 10:30. На город сбросили четыре управляемые авиабомбы. Зафиксировано попадание по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе.

"Среди пострадавших - двое детей. 2-летнего мальчика и 4-летнюю девочку доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Их состояние - стабильное", - указали в ОDА.

Также в медучреждении необходимую медпомощь, как отмечается, получали еще 14 человек: шесть мужчин и восемь женщин. Одной пострадавшей, пожилой женщине, бригада "экстренки" оказала медпомощь на месте.

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