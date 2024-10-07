Враг ударил 4 КАБами по Херсону: травмированы восемь человек, двое из них - дети

Восемь человек получили ранения в результате сегодняшнего авиационного удара армии рф по Херсону. Среди травмированных - дети 3 и 5 лет. Об этом сообщил председатель МВА Роман Мрочко, передает УНН.

После 10.00 российские оккупационные войска нанесли по Херсону авиационный удар. 2 КАБ попали в прибрежной зоне Центрального района, 2 - в северной части - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, предварительно, травмы получили 8 человек, двое из них - дети 3 и 5 лет.

Напомним

Российские войска ночью атаковали жилую застройку в Херсоне. 61-летняя женщина погибла, а 82-летняя пострадала.