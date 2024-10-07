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Ворог вдарив 4 КАБами по Херсону: травмовано восьмеро людей, двоє з них - діти

Київ • УНН

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російські війська завдали авіаудару по Херсону, використавши 4 КАБи. Внаслідок атаки поранено 8 людей, включаючи двох дітей 3 і 5 років. Удари прийшлися на прибережну та північну частини міста.

Восьмеро людей отримали поранення внаслідок сьогоднішнього авіаційного удару армії рф по Херсону. Серед травмованих - діти 3 і 5 років. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Після 10.00 російські окупаційні війська завдали по Херсону авіаційного удару. 2 КАБ влучили у прибережній зоні Центрального району, 2 — у північній частині

- написав Мрочко у Telegram.

За його словами, попередньо, травми отримали 8 людей, двоє з них - діти 3 і 5 років.

Нагадаємо 

Російські війська вночі атакували житлову забудову у Херсоні. 61-річна жінка загинула, а 82-річна постраждала. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
khersonХерсон

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