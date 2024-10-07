Херсон уночі зазнав атаки рф: загинула жінка, ще одна поранена
Київ • УНН
Вночі окупанти атакували житлову забудову Дніпровського району Херсона. 61-річна жінка загинула на подвір'ї будинку, а 82-річна постраждала від вибухової травми та поранень.
Російські війська вночі атакували житлову забудову у Херсоні. 61-річна жінка загинула, а 82-річна постраждала, повідомили у Херсонській ОВА та голова ОВА Олександр Прокудін у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Вночі російські окупанти атакували житлову забудову у Дніпровському районі Херсона. На жаль, на подвірʼї будинку травми, несумісні з життям, дістала 61-річна жінка", - написав Прокудін.
За даними ОВА, російські війська вдарили по Херсону опівночі. "Внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждала 82-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями", - повідомили в ОВА.
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