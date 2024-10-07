Херсон ночью подвергся атаке рф: погибла женщина, еще одна ранена

Российские войска ночью атаковали жилую застройку в Херсоне. 61-летняя женщина погибла, а 82-летняя пострадала, сообщили в Херсонской ОВА и глава ОВА Александр Прокудин в понедельник в Telegram, пишет УНН.

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"Ночью российские оккупанты атаковали жилую застройку в Днепровском районе Херсона. К сожалению, во дворе дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 61-летняя женщина", - написал Прокудин.

По данным ОВА, российские войска ударили по Херсону в полночь. "В результате очередного вражеского обстрела пострадала 82-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями", - сообщили в ОВА.

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